Російську соцмережу "Россграм" закрили за несплату хостингу

Російський аналог Instagram соцмережу "Россграм" закрили за несплату хостингу.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російська соцмережа "россграм", розроблена як замінник "ворожому" Instagram, не змогла оплатити хостинг – її сайт закрито. А розмов було… "Наша відповідь інстаграму", "замінимо імпорт". На виході ж черговий Error 404", – підкреслили в ЦПД.

Нагадаємо:

11 березня 2022 року генпрокуратура РФ попросила обмежити доступ до Instagram та звернулася до суду, аби визнати Meta екстремістською організацією. За кілька годин після звернення "Роскомнадзор" заявив, що заблокує Instagram.

Ще раніше "Роскомнадзор" ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.

21 березня Тверський суд Москви визнав корпорацію Meta незаконною за екстремістську діяльність.

28 березня російська версія забороненої в РФ соцмережі Instagram від Meta з назвою "Росграм" запрацювала в пілотному режимі.