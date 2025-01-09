Ринок електромобілів в Україні за рік зріс на майже 40%

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 51 700 електричних автомобілів з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% перевищує показник 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Комерційних електромобілів було зареєстровано 1264 одиниць, що на 64% більше, ніж у попередньому році. Окрім цього, українці також купили два електробуси.

Частка нових автомобілів серед реєстрацій BEV становила 20%, що аналогічно показнику 2023 року.

Серед нових електричних моделей найпопулярнішими виявилися: Volkswagen ID.4 (1626 одиниць), Honda M-NV (1279 одиниць), BYD Song Plus (1007 одиниць), Nissan Ariya (766 одиниць) та Zeekr 001 (703 одиниці).

Серед вживаних електромобілів, які вперше були зареєстровані в Україні, найпопулярнішими стали: Nissan Leaf (5511 одиниць), Tesla Model 3 (4639 одиниць), Tesla Model Y (4225 одиниць), Volkswagen e-Golf (2479 одиниць) та Hyundai Kona Electric (2337 одиниць).

У грудні 2024 року українці придбали майже 3800 електричних авто, що на 18% менше, ніж у грудні 2023 року. З цієї кількості понад 3600 – легкові автомобілі, а 124 – комерційні.

Нагадаємо:

У листопаді українці придбали 4,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.