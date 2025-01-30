Реестр убытков от агрессии РФ возобновил прием заявлений после кибератаки РФ
Международный реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, возобновил прием заявлений относительно поврежденного или уничтоженного жилья после масштабной кибератаки РФ на реестры.
Об этом сообщает пресс-служба Реестра.
"После короткого временного перерыва, вызванного кибератакой на украинские реестры, категория А3.1 (повреждение или уничтожение жилого недвижимого имущества) снова открыта для подачи заявлений в Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении.
В этой категории заявления могут подать владельцы квартир или домов в Украине, которые были повреждены или уничтожены в результате полномасштабного вторжения России.
Заявления в этой категории можно подавать независимо от того, где расположено имущество на территории Украины (включая оккупированные территории), ранее владелец обращался за компенсацией в рамках программы "еВідновлення" и получал ее, было ли вещное право на недвижимое имущество зарегистрировано в соответствующем госреестре.
Также в Международном реестре можно подать заявление на возмещение убытков, потерь или ущерба вследствие смерти близкого члена семьи (категория А2.1).
Напомним:
19 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что РФ осуществила кибератаку на государственные реестры, которые находятся в компетенции Минюста. Их работа временно остановлена.
Министерство юстиции 10 января восстановило работу всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ. И пообещало отнести неработающие в ближайшее время.