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OpenAI звинувачує DeepSeek у використанні її ШІ для власного навчання

Олексій Артемчук — 29 січня, 16:01
OpenAI звинувачує DeepSeek у використанні її ШІ для власного навчання
Getty Images

OpenAI заявляє, що знайшла докази того, що китайський стартап DeepSeek, який займається розробкою штучного інтелекту, використовував запатентовані моделі американської компанії для навчання свого конкурента з відкритим вихідним кодом, оскільки зростає занепокоєння з приводу потенційного порушення інтелектуальної власності.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія ChatGPT, що базується в Сан-Франциско, повідомила FT, що бачила деякі докази "дистиляції", які, як вона підозрює, належать DeepSeek. Цей метод використовується розробниками для отримання кращої продуктивності на менших моделях коштом використання результатів роботи більших і потужніших моделей, що дозволяє їм досягати аналогічних результатів у виконанні конкретних завдань за значно меншу ціну.

Дистиляція є поширеною практикою в галузі, але занепокоєння викликало те, що DeepSeek, можливо, робить це для створення власної конкурентної моделі, що є порушенням умов надання послуг OpenAI.

Деякі експерти стверджують, що модель генерувала відповіді, які вказували на те, що вона була навчена на вихідних даних GPT-4 OpenAI, що порушує умови надання послуг.

Інсайдери галузі кажуть, що для лабораторій штучного інтелекту в Китаї та США є звичайною практикою використання результатів роботи таких компаній, як OpenAI, які інвестували в наймання людей, щоб навчити свої моделі видавати відповіді, які звучать більш по-людськи. Це дорого і трудомістко, і менші гравці часто перекладають цю роботу на плечі інших.

OpenAI бореться зі звинуваченнями в порушенні авторських прав з боку газет і творців контенту, включаючи позови від The New York Times і відомих авторів, які звинувачують компанію в тому, що вона навчає свої моделі на їхніх статтях і книгах без дозволу.

Нагадаємо:

Акції технологічних компаній США значно зменшилися під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, в понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.

Китайський технологічний стартап DeepSeek повідомив, що в понеділок 27 січня компанія зазнала кібератаки, через яку користувачі не могли зареєструватися на сайті.

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