OpenAI звинувачує DeepSeek у використанні її ШІ для власного навчання

OpenAI заявляє, що знайшла докази того, що китайський стартап DeepSeek, який займається розробкою штучного інтелекту, використовував запатентовані моделі американської компанії для навчання свого конкурента з відкритим вихідним кодом, оскільки зростає занепокоєння з приводу потенційного порушення інтелектуальної власності.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія ChatGPT, що базується в Сан-Франциско, повідомила FT, що бачила деякі докази "дистиляції", які, як вона підозрює, належать DeepSeek. Цей метод використовується розробниками для отримання кращої продуктивності на менших моделях коштом використання результатів роботи більших і потужніших моделей, що дозволяє їм досягати аналогічних результатів у виконанні конкретних завдань за значно меншу ціну.

Дистиляція є поширеною практикою в галузі, але занепокоєння викликало те, що DeepSeek, можливо, робить це для створення власної конкурентної моделі, що є порушенням умов надання послуг OpenAI.

Деякі експерти стверджують, що модель генерувала відповіді, які вказували на те, що вона була навчена на вихідних даних GPT-4 OpenAI, що порушує умови надання послуг.

Інсайдери галузі кажуть, що для лабораторій штучного інтелекту в Китаї та США є звичайною практикою використання результатів роботи таких компаній, як OpenAI, які інвестували в наймання людей, щоб навчити свої моделі видавати відповіді, які звучать більш по-людськи. Це дорого і трудомістко, і менші гравці часто перекладають цю роботу на плечі інших.

OpenAI бореться зі звинуваченнями в порушенні авторських прав з боку газет і творців контенту, включаючи позови від The New York Times і відомих авторів, які звинувачують компанію в тому, що вона навчає свої моделі на їхніх статтях і книгах без дозволу.

Нагадаємо:

Акції технологічних компаній США значно зменшилися під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, в понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.

Китайський технологічний стартап DeepSeek повідомив, що в понеділок 27 січня компанія зазнала кібератаки, через яку користувачі не могли зареєструватися на сайті.