"Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans" – новий захід від видань Mezha.Media та "Економічна правда"

Mezha.Media та "Економічна правда" 6 лютого проведуть конференцію "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans".

Виходячи з кількості обмежень та заборон в Україні, ми вирішили поговорити про галузі економіки, які тільки планують легалізувати, були легалізовані чи, навпаки, перебувають під забороною. Разом з експертами, представниками індустрій, громадських організацій та чиновників ми поговоримо плани з легалізації криптовалют, наслідки легалізації медичного канабісу та можливі шляхи легалізації OnlyFans.

У рамках конференції ми розглянемо:

Криптовалюти: Як розвивається цей ринок в Україні та які законодавчі ініціативи можуть сприяти його легалізації?

Медичний канабіс (CBD): Наслідки легалізації для медицини, економіки та суспільства.

OnlyFans: Перспективи легалізації цієї платформи як способу заробітку та її інтеграції в економічну структуру країни.

Чому це важливо? По-перше, такі галузі – це потенційно великі додаткові надходження до бюджету та стимул для розвитку IT-сфери та креативної економіки. По-друге, відкритий діалог дає змогу уникнути тіньових схем і забезпечити прозорість та безпеку як для бізнесу, так і для користувачів та інвесторів. По-третє, легальне регулювання означає чіткі правила гри, що сприятиме росту нових проєктів і стартапів.

Придбати квитки можна за посиланням. Або станьте учасником клубом УП та отримайте знижку 50% на квитки на всі заходи УП. Початок заходу о 18:00.

Програма конференції:

18:05-18:10. Привітання та вступне слово

18:10-18:45. Панель FutureMoney – Криптовалюта, як нові гроші: легалізація, тренди та виклики 2025

Спікери:

Максим Лібанов, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Данило Гетманцев, Народний депутат, Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Вадим Груша, СЕО та співзасновник Trustee Plus

Петро Білик, керівник практики Технологій та Інвестицій компанії Juscutum

18:45-19:20. Панель FutureCare: результати CBD з погляду медичного використання

Спікери:

Ольга Балицька, Співголова Комітету з відбудови України EBA, членкиня Наглядової ради CES, голова практики нерухомості та інфраструктури PwC.

Геннадій Шабас, співзасновник і керівник "Українська Асоціація Медичного Канабісу"

Яніна Соколова, журналістка, телеведуча

19:20-20:00. Панель FutureCreators – Легалізація OnlyFans

Спікери:

Громадянка К. (модель OnlyFans, яка заплатила 30 млн грн податків)

Леся Михайленко, адвокатка, представляє інтереси моделей OnlyFans

Олексій Дорогань, директор BRDO

Ярослав Железняк, Народний депутат, Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції, а також купити квитки можна за посиланням. Або станьте учасником клубом УП та отримайте знижку 50% на квитки на всі заходи УП.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Захід підтримали: Trustee Plus, HitBitPro