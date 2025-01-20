"Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans" – новий захід від видань Mezha.Media та "Економічна правда"
Mezha.Media та "Економічна правда" 6 лютого проведуть конференцію "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans".
Виходячи з кількості обмежень та заборон в Україні, ми вирішили поговорити про галузі економіки, які тільки планують легалізувати, були легалізовані чи, навпаки, перебувають під забороною. Разом з експертами, представниками індустрій, громадських організацій та чиновників ми поговоримо плани з легалізації криптовалют, наслідки легалізації медичного канабісу та можливі шляхи легалізації OnlyFans.
У рамках конференції ми розглянемо:
- Криптовалюти: Як розвивається цей ринок в Україні та які законодавчі ініціативи можуть сприяти його легалізації?
- Медичний канабіс (CBD): Наслідки легалізації для медицини, економіки та суспільства.
- OnlyFans: Перспективи легалізації цієї платформи як способу заробітку та її інтеграції в економічну структуру країни.
Чому це важливо? По-перше, такі галузі – це потенційно великі додаткові надходження до бюджету та стимул для розвитку IT-сфери та креативної економіки. По-друге, відкритий діалог дає змогу уникнути тіньових схем і забезпечити прозорість та безпеку як для бізнесу, так і для користувачів та інвесторів. По-третє, легальне регулювання означає чіткі правила гри, що сприятиме росту нових проєктів і стартапів.
Придбати квитки можна за посиланням. Або станьте учасником клубом УП та отримайте знижку 50% на квитки на всі заходи УП. Початок заходу о 18:00.
Програма конференції:
18:05-18:10. Привітання та вступне слово
18:10-18:45. Панель FutureMoney – Криптовалюта, як нові гроші: легалізація, тренди та виклики 2025
Спікери:
- Максим Лібанов, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- Данило Гетманцев, Народний депутат, Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
- Вадим Груша, СЕО та співзасновник Trustee Plus
- Петро Білик, керівник практики Технологій та Інвестицій компанії Juscutum
18:45-19:20. Панель FutureCare: результати CBD з погляду медичного використання
Спікери:
- Ольга Балицька, Співголова Комітету з відбудови України EBA, членкиня Наглядової ради CES, голова практики нерухомості та інфраструктури PwC.
- Геннадій Шабас, співзасновник і керівник "Українська Асоціація Медичного Канабісу"
- Яніна Соколова, журналістка, телеведуча
19:20-20:00. Панель FutureCreators – Легалізація OnlyFans
Спікери:
- Громадянка К. (модель OnlyFans, яка заплатила 30 млн грн податків)
- Леся Михайленко, адвокатка, представляє інтереси моделей OnlyFans
- Олексій Дорогань, директор BRDO
- Ярослав Железняк, Народний депутат, Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції, а також купити квитки можна за посиланням. Або станьте учасником клубом УП та отримайте знижку 50% на квитки на всі заходи УП.
Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.
Захід підтримали: Trustee Plus, HitBitPro