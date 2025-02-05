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Світлана Гриценко членкиня правління Фонду Віктора Пінчука, керівниця всеукраїнського проєкту Recovery

Небойові технології на війні

5 лютого, 17:41

Як інновації допомагають реабілітувати військових після поранень.

Війна завдає величезних руйнувань та шкоди країні. Агресор стирає міста і вбиває людей. Удари ворога нищать інфраструктуру, на відновлення якої потрібні десятиріччя. Ледь не єдине, що розвивається під час війни, – технології.

Прогрес у розробленні й застосуванні інноваційних рішень є необхідною складовою. На полі бою застосовують останні розробки в надії здобути якісну перевагу, а поза ним – щоб якісно використовувати або відновлювати ресурси.

Якщо про безпілотні комплекси, системи РЕБ або "розумні" снаряди українці мають уявлення, то про роль технологій у реабілітації військових згадок менше.

Проникнення технологій

Першими випадками використання технологічного підходу до системної реабілітації військових можна вважати дії країн-учасниць Першої світової війни.

Саме на початку XX століття створювалися перші протези й ортопедичні пристрої з легких матеріалів – алюмінію та пластику. Водночас набувала популярності гідротерапія для солдатів з травмами опорно-рухового апарату. Цей метод дозволяв зменшити навантаження на суглоби та м’язи під час відновлення.

Ближче до Другої світової війни на регулярній основі почали використовувати електротерапію. Застосування електричних імпульсів показало результати в стимуляції атрофованих м’язів поранених військових.

У 1940-х роках США та Велика Британія об’єднували ці методи в спеціалізованих реабілітаційних центрах. Прикладом є Walter Reed Army Medical Center у США, де впроваджували нові методи лікування включно з психологічною підтримкою.

Інновації для воїнів

Розвинені країни продовжують інвестувати в технології реабілітації. Яскравим прикладом є електронний колінний модуль Genium X3, який німецька Ottobock розробила з Міноборони США для ветеранів війн в Іраку та Афганістані.

У 2014 році такий протез коштував понад 100 тис. дол. Він був революційним для солдатів з високими ампутаціями нижніх кінцівок, адже мікропроцесорне коліно підтримувало людину під час ходіння і було захищене від вологи.

Носимі датчики

Носимі пристрої вважають стрижнем реабілітації. Завдяки реагуванню на фізіологічні зміни в реальному часі реабілітаційні команди стають персоналізованими. Відомими українськими рішеннями є насадки на милиці від ComeBack Mobility, що аналізують ходу й генерують поради з її покращення.

Мобільні застосунки

Застосунки можуть замовити їжу, приміряти шафу у квартирі, керувати авто, спілкуватися з ШІ. Проникли вони і в зарегульований світ медицини: пропонують список вправ та гейміфікацію для мотивації і стежать за їх виконанням.

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Найвідоміший приклад – Kaia Health з технологією Motion Coach. Компанія, що починала з доступного інструменту для менеджменту болю в спині, прогресувала до розвинутого використання машинного зору із системою порад та попереджень.

Екзоскелети для реабілітації

У багатьох реабілітаційних центрах США використовують екзоскелети для допомоги військовим з порушеннями рухової активності, спричиненими травмами спинного мозку. Так, ветеран війни в Іраку Річард Найдер десять років не міг ходити, але поступово повернувся до ходіння за допомогою екзоскелета.

Деякі виробники пропонують і прості системи для відновлення рухливості пальців рук, і складні роботизовані машини для відновлення руху кінцівки. Такі технології допомагають і в мирний час – для реабілітації людей, що пережили інсульт.

Імерсивні технології

Імерсивні технології – це повне або часткове занурення у віртуальний світ або змішування реального та віртуального. США почали експериментувати з VR для лікування психічних та фізичних травм наприкінці XX століття. Тренування з VR або AR дозволяють рухатися до цілі і мотивують швидше відновлюватися.

Ці технології застосовують і в Україні. У національній мережі реабілітаційних центрів Recovery використовують апарати Diego, Pablo та Omego від австрійської компанії Tyromotion. Вбудовані в обладнання програми в реальному часі контролюють стан пацієнта й ефективність реабілітації. Технологія дозволяє пацієнтам брати участь у програмах терапії, які допомагають долати фізичні та психологічні труднощі через використання віртуальних середовищ.

Ігрові елементи у VR заохочують до реабілітації. Технологія є мотивувальною надбудовою над класичними методами. І в Recovery, і в закладах Ветеранської служби охорони здоров’я США (VA) імерсивні технології також застосовують для менеджменту болю, лікування ПТСР та зменшення тривожності.

Роботизовані системи

Схожою за застосуванням, але без занурення у віртуальну або змішану реальності є технологія використання роботизованих систем для відновлення моторики. Таке обладнання хоч і не має надсучасного дизайну, але завдяки застосованому технологічному підходу допомагає відновлювати природні рухи, покращувати координацію і силу м’язів для пацієнтів з неврологічними травмами.

Найвідоміші прилади – Lokomat та InMotion Arm. Перший допомагає відновити ходу людям з штучними кінцівками, другий – природні рухи та координацію рук.

Сенсорні кімнати

Ще одним інноваційним рішенням для лікування ПТСР, тривожних розладів і когнітивних порушень у ветеранів є так звані сенсорні кімнати. Вони можуть бути оснащені світловими проєкціями, тактильними панелями, звуковими системами, інструментами для ароматерапії, водними елементами (водними матрацами).

У Ветеранській службі охорони здоров’я США сенсорні кімнати впроваджуються з 2010 року, у 2013-му їх було понад 50. Такі кімнати допомагають зменшити тривожність і покращити емоційний стан пацієнтів, тож їх використовують не тільки в програмах для ветеранів, а й для лікування інших пацієнтів.

Українські реалії

Країни, що мають великий воєнний досвід, на системному рівні підтримують інноваційний підхід до реабілітації військових. Це дозволяє повернути людину щонайменше до якісного життя, а щонайбільше – до служби у війську.

Україна теж зробила кроки в цьому напрямку, але нам потрібно зробити ще більше, щоб зміцнити нашу якісну перевагу на полі бою і в медицині. Винахідливість українських лікарів створила низку нових підходів і методик у роботі з пацієнтами. Багато новацій уже довели свою ефективність, а іноземні фахівці намагаються перейняти цей цінний і багатогранний досвід.

У технологічному плані в Україні теж є значний прогрес, однак переважно завдяки іноземним розробкам. Інновації у сфері реабілітації покращують та пришвидшують одужання пацієнтів, зменшують навантаження на медиків. Таким чином, технології оптимізують ресурси в найскладніший період, коли кадрів не вистачає, а потреба у висококваліфікованій допомозі продовжує зростати.

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