Хакери вкрали 16 мільярдів паролів — серед них урядові акаунти

Дослідники підтвердили один з найбільших витоків паролів в історії — скомпрометовано 16 мільярдів облікових записів. У списку Apple, Google, Facebook, Telegram, а також урядові сервіси.

Про це пише Forbes.

За даними дослідників з Cybernews, у публічному доступі опинилося 16 мільярдів скомпрометованих логінів та паролів. Ці дані походять із 30 баз, кожна з яких містить до 3,5 мільярда записів. Ідеться не про старі або неактивні акаунти, а про свіжу, актуальну інформацію, що продається у даркнеті.

У витоку фігурують облікові записи Apple, Facebook, Google, Telegram, GitHub та навіть державні онлайн-сервіси. Структура витоку — URL із логіном та паролем — дозволяє злочинцям легко використовувати їх для атак.

Експерти наголошують: ця кібератака — не просто витік, а платформа для масового зловживання даними.

Читайте також: Російські хакери, трояни та наївні депутати: як "зливають" державні таємниці

Нагадаємо:

На початку 2024 року дослідницька група Cybernews виявила, ймовірно, найбільший витік даних в історії: Mother of All Breaches (MOAB) з приголомшливою кількістю 26 мільярдів записів.