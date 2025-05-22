Monobank почав видавати КЕПи
У застосунку Monobank можна отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.
"Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи. Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це доступно для бізнесів, ФОП і фізичних осіб.
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