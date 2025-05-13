Мінцифри оцінило рівень цифровізації регіонів та громад: результати

Cередній показник Індексу цифрової трансформації регіонів в Україні становить 30 балів зі 100 можливих.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що серед лідерів — Дніпропетровська (43 бали), Львівська (43 бали) та Тернопільська області (42 бали).

Згідно з дослідженням, найвищі результати регіони продемонстрували в напрямках цифровізації публічних послуг, цифрової інфраструктури та цифрових навичок. Водночас саме цифровізація територіальних громад і цифрова економіка залишаються слабшими місцями на регіональному рівні.

Щодо громад, то за даними Мінцифри, середній Індекс цифрової трансформації — 16 балів зі 100 можливих.

Найвищі результати у Криворізькій (62,97), Вінницькій (62,75), Тернопільській (60,35), Львівській (55,61) та Харківській (54,57) громадах.

"Громади досягли найкращих результатів у цифровізації публічних послуг і розвитку цифрових навичок, однак цифрова інфраструктура та економіка залишаються найслабшими напрямами", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що серед головних результатів громад за перший квартал:

85 громад мають індустріальні парки;

у 43% ІТ-підприємствах керівниці — жінки;

у середньому по Україні громади оцифрували свої послуги для бізнесу на рівні 10%;

80 0000 лікарів, 240 000 вчителів шкіл і 88 000 працівників ОМС пройшли Цифрограм;

майже 12 000 населених пунктів під’єднано до волоконно-оптичних мереж, а 23 000 населених пунктів забезпечено мобільним звʼязком 4G;

166 громад мають інтегровану систему відеоспостереження;

3 300 садочків упровадили електронну чергу із зарахування дитини до закладу;

1 280 лікарні впровадили онлайн-запис до лікаря.

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