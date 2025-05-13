Мінцифри оцінило рівень цифровізації регіонів та громад: результати
Cередній показник Індексу цифрової трансформації регіонів в Україні становить 30 балів зі 100 можливих.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Зазначається, що серед лідерів — Дніпропетровська (43 бали), Львівська (43 бали) та Тернопільська області (42 бали).
Згідно з дослідженням, найвищі результати регіони продемонстрували в напрямках цифровізації публічних послуг, цифрової інфраструктури та цифрових навичок. Водночас саме цифровізація територіальних громад і цифрова економіка залишаються слабшими місцями на регіональному рівні.
Щодо громад, то за даними Мінцифри, середній Індекс цифрової трансформації — 16 балів зі 100 можливих.
Найвищі результати у Криворізькій (62,97), Вінницькій (62,75), Тернопільській (60,35), Львівській (55,61) та Харківській (54,57) громадах.
"Громади досягли найкращих результатів у цифровізації публічних послуг і розвитку цифрових навичок, однак цифрова інфраструктура та економіка залишаються найслабшими напрямами", – йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що серед головних результатів громад за перший квартал:
- 85 громад мають індустріальні парки;
- у 43% ІТ-підприємствах керівниці — жінки;
- у середньому по Україні громади оцифрували свої послуги для бізнесу на рівні 10%;
- 80 0000 лікарів, 240 000 вчителів шкіл і 88 000 працівників ОМС пройшли Цифрограм;
- майже 12 000 населених пунктів під’єднано до волоконно-оптичних мереж, а 23 000 населених пунктів забезпечено мобільним звʼязком 4G;
- 166 громад мають інтегровану систему відеоспостереження;
- 3 300 садочків упровадили електронну чергу із зарахування дитини до закладу;
- 1 280 лікарні впровадили онлайн-запис до лікаря.
Нагадаємо:
В Україні запрацював чат-бот - новий інструмент для інвесторів індустріальних парків.