В Україні запустили чат-бот для інвесторів індустріальних парків

В Україні запрацював чат-бот - новий інструмент для інвесторів індустріальних парків.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що чат-бот допоможе швидко та ефективно знайти індустріальний парк для розміщення підприємства.

Також виробники отримають корисні підказки та покрокову інструкцію, як створити індустріальний парк.

В Мінекономіки наголосили, що чат містить актуальну інформацію про індустріальні парки, підбирає індустріальні парки з Реєстру за заданими критеріями, надає контакти керуючих компаній, консультує щодо законодавства та процесу створення парку, дає контакти відповідальних фахівців Мінекономіки.

Для того, щоб запустити бота необхідно або перейти за цим посиланням, зберегти номер +380688026440 і написати напряму, або зісканувавши QR-код.

Нагадаємо:

У 2024 році в Україні зареєстрували 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки. На сьогодні до реєстру включено 98 парків.

"Сенс Банк" став четвертим державним банком, з яким Міністерство економіки уклало договір про співпрацю в межах програми про державне стимулювання створення індустріальних парків.

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із Реєстру.