Акції Meta зросли на понад 10%

Meta Platforms у середу оприлюднила прогноз доходів за третій квартал, який значно перевищує очікування аналітиків, що спричинило зростання акцій на 11% під час розширених торгів.

Про це пише Reuters.

Компанія повідомила, що інструменти штучного інтелекту стали ключовим драйвером зростання її рекламного бізнесу на Facebook та Instagram.

Водночас Meta підвищила нижню межу річного бюджету капітальних витрат до $66–72 млрд, готуючись до агресивного просування в галузі ШІ. Генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що компанія активно інвестує у надрозумні системи й центри обробки даних, не зважаючи на занепокоєння інвесторів щодо масштабів витрат.

Meta планує продовжити агресивну стратегію набору талантів, зокрема шляхом викупу стартапів і високих зарплат дослідникам. Очікується, що компанія збільшить витрати ще більше у 2026 році. Інші гіганти, зокрема Microsoft та Alphabet, також заявили про рекордні інвестиції в інфраструктуру для ШІ, посилюючи конкуренцію. Аналітики попереджають про посилення регуляторного тиску та ризики, пов’язані з антимонопольними позовами, але ринок наразі відреагував оптимістично.