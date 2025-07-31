Акции Meta выросли более чем на 10%

Meta Platforms в среду обнародовала прогноз доходов за третий квартал, который значительно превышает ожидания аналитиков, что привело к росту акций на 11% во время расширенных торгов.

Об этом пишет Reuters.

Компания сообщила, что инструменты искусственного интеллекта стали ключевым драйвером роста ее рекламного бизнеса на Facebook и Instagram.

В то же время Meta повысила нижнюю границу годового бюджета капитальных расходов до $66-72 млрд, готовясь к агрессивному продвижению в области ИИ. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что компания активно инвестирует в сверхумные системы и центры обработки данных, несмотря на беспокойство инвесторов относительно масштабов расходов.

Meta планирует продолжить агрессивную стратегию набора талантов, в том числе путем выкупа стартапов и высоких зарплат исследователям. Ожидается, что компания увеличит расходы еще больше в 2026 году. Другие гиганты, в частности Microsoft и Alphabet, также заявили о рекордных инвестициях в инфраструктуру для ИИ, усиливая конкуренцию. Аналитики предупреждают об усилении регуляторного давления и рисках, связанных с антимонопольными исками, но рынок пока отреагировал оптимистично.