SpaceX Маска готується до десятого випробування своєї багаторазової ракети

Компанія SpaceX Ілона Маска готується до десятого запуску своєї величезної ракети Starship з Техасу в неділю, щоб досягти кількох довгоочікуваних етапів розвитку, які не вдалося досягти через попередні випробування, що закінчилися ранніми невдачами.

Про це повідомляє Reuters.

Ракета Starship були встановлені на стартовій платформі на ракетній базі SpaceX Starbase перед запланованим стартом о 19:30 за східним часом. Очікується, що Маск надасть оновлену інформацію про хід розробки Starship перед запуском ракети в неділю.

Розробка ракети нового покоління SpaceX, яка є центром потужного майбутнього бізнесу компанії з запуску ракет і амбіцій Маска щодо Марса, цього року стикалася з неодноразовими перешкодами, оскільки NASA сподівається використовувати ракету вже в 2027 році для свого першого пілотованого висадження на Місяць з часів програми "Аполлон".

Майбутнє бізнесу SpaceX з супутникового інтернету Starlink, основного джерела доходу компанії, який був розгорнута ракета SpaceX Falcon 9.

Маск зацікавлений у використанні більшої підйомної сили Starship для виведення на орбіту більших супутників Starlink, призначених для розширення пропускної здатності сузір'я.

Близько заходу сонця в неділю, складена система стартуватиме з Техасу, перш ніж верхня ступінь Starship відокремиться від ракети-носія Super Heavy на висоті десятків миль.

Super Heavy, яка в минулих випробуваннях поверталася для посадки на свою стартову площадку за допомогою гігантських механічних маніпуляторів, цього разу буде націлена на Мексиканську затоку для м'якої посадки на воду, щоб випробувати резервну конфігурацію двигуна.

