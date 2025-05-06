Позов Маска проти OpenAI продовжується: компанія не переконала його новим планом

Ілон Маск продовжить судовий процес проти OpenAI, попри нещодавню заяву компанії про збереження контролю з боку її некомерційного підрозділу.

Про це пише Reuters.

За новим планом, некомерційна материнська організація OpenAI збереже контроль над комерційним напрямом компанії та стане його основним акціонером.

Маск, який є співзасновником OpenAI, подав позов, щоб заблокувати перехід компанії від некомерційного контролю. Суд присяжних у цій справі заплановано на березень 2026 року.

Нагадаємо:

OpenAI оголосила, що залишиться під контролем неприбуткової організації, відмовившись від планів перетворення на компанію з метою отримання прибутку. Це рішення стало відповіддю на занепокоєння з боку громадськості та активістів за безпеку штучного інтелекту.