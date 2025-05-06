Иск Маска против OpenAI продолжается: компания не убедила его новым планом
Илон Маск продолжит судебный процесс против OpenAI, несмотря на недавнее заявление компании о сохранении контроля со стороны ее некоммерческого подразделения.
Об этом пишет Reuters.
По новому плану, некоммерческая материнская организация OpenAI сохранит контроль над коммерческим направлением компании и станет его основным акционером.
Маск, который является соучредителем OpenAI, подал иск, чтобы заблокировать переход компании от некоммерческого контроля. Суд присяжных по этому делу запланирован на март 2026 года.
Напомним:
OpenAI объявила, что останется под контролем неприбыльной организации, отказавшись от планов преобразования в компанию с целью получения прибыли. Это решение стало ответом на беспокойство со стороны общественности и активистов за безопасность искусственного интеллекта.