Владелец Volia и lifecell сократит до 15% работников IT-отдела

Группа компаний DVL (Датагруп, Volia, lifecell) в целом сократит до 15% работников IT-отдела из-за объединения и оптимизации бизнеса.

Об этом ЭП сообщили в DVL.

Отмечается, в рамках реорганизации компания пересматривает структуру IT-подразделений, что может привести к сокращению персонала. Общее количество сокращенных работников не будет превышать 15% от IT-команды группы.

В целом DVL завершает формирование единой бизнес-модели, которая обеспечит сотрудничество всех трех операторов. Завершение процесса запланировано на 2025 год.

"Пересмотр, обновление и оптимизация касаются расходов компаний, бизнес-процессов, IT-систем, организационных структур - для каждого из направлений подбираются те решения, которые позволят продолжать работу без потери эффективности и качества услуг для клиента", - отметили в DVL.

Кроме того, в рамках трансформации техническая дирекция существенно расширится - компания наймет более 300 новых специалистов для реализации проектов по энергоустойчивости, строительству и модернизации сети.

Ранее в Telegram-канале "Подслушано в IT" появилась информация, что lifecell сократил 70% IT-подразделения. В DVL эту информацию опровергли, отметив, что она не соответствует действительности.

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Напомним:

Компания, разрабатывающая решения для облегчения пользования техникой Apple, MacPaw встретилась с серьезными финансовыми вызовами и сокращает 20% своего персонала.