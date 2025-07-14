Україна фіналізує єдину зону роумінгу з Євросоюзом без доплат

Єврокомісія погодила надання Україні так званого роумінгового безвізу — приєднання до політики ЄС Roam like at Home.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд очікує, що це відбудеться з 1 січня 2026 року.

Кабмін схвалив рішення комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу.

Нагадаємо:

Верховна Рада 15 квітня ухвалила законопроєкт №12150 (щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій), який відкриває Україні можливість приєднатися до єдиної зони роумінгу з ЄC.

У червні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває шлях до спільного роумінгу з Європейським Союзом.

Завдяки спільному роумінгу українці зможуть користуватися мобільним зв’язком і інтернетом у 27 країнах ЄС за тими ж тарифами, що й вдома - без додаткових зборів.

Така ж вигода буде і для європейців, які приїжджають до України.