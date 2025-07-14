Украина финализирует единую зону роуминга с Евросоюзом без доплат

Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого роумингового безвиза - присоединение к политике ЕС Roam like at Home.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство ожидает, что это произойдет с 1 января 2026 года.

Кабмин одобрил решение комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза.

Напомним:

Верховная Рада 15 апреля приняла законопроект №12150 (относительно имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций), который открывает Украине возможность присоединиться к единой зоне роуминга с ЕС.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который открывает путь к совместному роумингу с Европейским Союзом.

Благодаря совместному роумингу украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в 27 странах ЕС по тем же тарифам, что и дома - без дополнительных сборов.

Такая же выгода будет и для европейцев, которые приезжают в Украину.