Китай пропонує створити міжнародну організацію зі співробітництва в ШІ
Китай прагне створити організацію, яка б сприяла міжнародному співробітництву в галузі ШІ, позиціонуючи себе як альтернативу США, що конкурують з ним у боротьбі за контроль над цією технологією.
Про це пише Reuters.
З ініціативою щодо нової організації виступив прем'єр Держради КНР Лі Цян на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї.
У своїй промові він заявив про готовність Китаю координувати глобальні зусилля з регулювання ШІ-технологій і ділитися своїм досвідом у галузі, особливо з країнами "глобального Півдня".
А також - розкритикував спроби деяких держав і компаній зробити ШІ "ексклюзивною грою", натякнувши на США.
У триденній шанхайській конференції беруть участь понад 800 IT-компаній з Китаю, включно з такими гігантами, як Alibaba і Huawei, та інших країн. Серед західних учасників - Tesla, Alphabet і Amazon.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп підписав виконавчі укази, що запускають AI Action Plan - комплексну стратегію розвитку штучного інтелекту та ШІ-інфраструктури.
План передбачає дерегуляцію галузі, спрощення дозвільних процедур і перегляд екологічних стандартів для пришвидшення будівництва дата-центрів.
AI Action Plan передбачає посилення експорту американських ШІ-рішень і контролю за технологіями, які можуть потрапити до суперників США, насамперед Китаю. У документі йдеться про збір пропозицій від індустрії щодо комплексних пакетів апаратного та програмного забезпечення, моделей і додатків, що пропонуватимуться союзникам через державні програми фінансування.
AI Action Plan став найбільшою технологічною ініціативою адміністрації Трампа з моменту його повернення до влади.