Китай предлагает создать международную организацию по сотрудничеству в ИИ

Китай стремится создать организацию, которая бы способствовала международному сотрудничеству в области ИИ, позиционируя себя как альтернативу США, конкурирующим с ним в борьбе за контроль над этой технологией.

Об этом пишет Reuters.

С инициативой о новой организации выступил премьер Госсовета КНР Ли Цян на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.

В своей речи он заявил о готовности Китая координировать глобальные усилия по регулированию ИИ-технологий и делиться своим опытом в отрасли, особенно со странами "глобального Юга".

А также - раскритиковал попытки некоторых государств и компаний сделать ИИ "эксклюзивной игрой", намекнув на США.

В трехдневной шанхайской конференции участвуют более 800 IT-компаний из Китая, включая таких гигантов, как Alibaba и Huawei, и других стран. Среди западных участников - Tesla, Alphabet и Amazon.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, запускающие AI Action Plan - комплексную стратегию развития искусственного интеллекта и ИИ-инфраструктуры.

План предусматривает дерегуляцию отрасли, упрощение разрешительных процедур и пересмотр экологических стандартов для ускорения строительства дата-центров.

AI Action Plan предусматривает усиление экспорта американских ИИ-решений и контроль за технологиями, которые могут попасть к соперникам США, прежде всего Китаю. В документе говорится о сборе предложений от индустрии по комплексным пакетам аппаратного и программного обеспечения, моделей и приложений, которые будут предлагаться союзникам через государственные программы финансирования.

AI Action Plan стал крупнейшей технологической инициативой администрации Трампа с момента его возвращения к власти.