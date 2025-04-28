Huawei розробляє новий ШІ-чіп, який конкуруватиме з Nvidia

Huawei Technologies готується до тестування свого новітнього і найпотужнішого процесора штучного інтелекту, який, як сподівається компанія, може замінити деякі продукти вищого класу американського чіп-гіганта Nvidia.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Huawei звернулася до деяких китайських технологічних компаній з проханням протестувати технічні можливості нового чіпа під назвою Ascend 910D. За словами деяких співрозмовників TWSJ, компанія має отримати першу партію зразків процесора вже наприкінці травня.

Розробка все ще перебуває на ранній стадії, і для оцінки продуктивності чіпа і підготовки його до виходу на ринок знадобиться серія тестів.

Huawei сподівається, що остання ітерація процесорів Ascend AI буде потужнішою, ніж H100 від Nvidia, популярний чіп для навчання ШІ, який був випущений у 2022.

Компанія Huawei, майже шість років перебуває під санкціями США. Вона продемонструвала здатність обходити американські обмеження, випустивши у 2023 році смартфон високого класу.

Модель Mate 60, оснащена процесором місцевого виробництва, викликала здивування в уряді США, коли її представила під час візиту до Пекіна тодішня міністр торгівлі Джина Раймондо.

Раніше цього місяця Вашингтон додав чіп Nvidia H20 - найсучасніший процесор, який компанія може продавати в Китаї без ліцензії - до списку напівпровідників, продаж яких там обмежений. Nvidia заявила, що в результаті їй доведеться заплатити 5,5 мільярдів доларів.

Обмеження допомагають китайським конкурентам Nvidia, таким як Huawei та пекінська компанія Cambricon Technologies.

Цього року Huawei планує поставити понад 800 000 чіпів Ascend 910B і 910C клієнтам, включаючи державних телекомунікаційних операторів і приватних розробників ШІ, таких як материнська компанія TikTok ByteDance.