Суд зобов’язав Google виплатити 314 мільйонів за крадіжку мобільних даних

Google програв справу за звинуваченнями у зборі даних Android-користувачів без їхньої згоди. У компанії вже заявили, що оскаржуватимуть вердикт.

Про це повідомляє Bloomberg.

Суд штату Каліфорнія ухвалив, що компанія Google має виплатити 314 мільйонів доларів компенсації за незаконний збір мобільних даних користувачів Android без їхнього відома. Рішення виніс державний суд у Сан-Хосе після розгляду колективного позову, поданого ще у 2019 році від імені жителів Каліфорнії.

Позивачі заявляли, що Google, яка входить до холдингу Alphabet Inc., навмисно налаштувала телефони Android таким чином, щоб вони передавали дані на сервери компанії навіть за відсутності з’єднання з WiFi. Це спричиняло витрати мобільного трафіку, який оплачували самі користувачі.

У позові йдеться, що зібрані дані Google використовувала "для просування своїх корпоративних інтересів", зокрема для покращення системи таргетованої реклами та сервісів картографії.

У компанії з рішенням категорично не згодні. Представник Google Хосе Кастаньєда заявив, що вердикт є помилковим і шкодить користувачам, оскільки неправильно трактує базові функції Android, важливі для продуктивності та безпеки. Також він зазначив, що передача даних займає мінімальний обсяг трафіку й охоплена угодами користувача.

Окрім цієї справи, триває ще один федеральний процес, який стосується всіх користувачів Android у США. Його розгляд має розпочатися у 2026 році.

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