Google виграв багаторічну антимонопольну справу в Мексиці

Мексиканський антимонопольний орган заявив, що закрив справу проти Google, звільнивши технологічного гіганта від будь-яких потенційних штрафів, після того як багаторічне розслідування встановило, що компанія не займалася монополією.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування Федеральної комісії з економічної конкуренції Мексики (Cofece), яке розпочалося в 2020 році, було зосереджено на цифрових рекламних послугах Google через його пошукову сторінку, а також веб-сайти третіх сторін.

Google загрожував штраф у розмірі до 8% від річного доходу в Мексиці, якщо Cofece визнала б, що компанія займається монополістичною діяльністю.

Розслідування було зосереджено на рекламних послугах Google через його пошукову сторінку, а також веб-сайти третіх сторін, з метою перевірки, чи мала компанія надмірну перевагу над конкурентами в секторі цифрової реклами.

"Ми цінуємо рішення COFECE, яке визнає, що наші продукти дають рекламодавцям свободу і контроль над використанням наших інструментів таким чином, який найкраще відповідає їхнім потребам", — заявив представник Google.

Материнська компанія Google, Alphabet не включає конкретні цифри доходу для Мексики у своїх звітах про прибутки, але згідно з річними результатами за 2024 рік, дохід компанії для регіону «інші Америки», що включає Латинську Америку, становив близько 20,4 млрд доларів.