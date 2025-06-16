В Україні створили асоціацію операторів грального бізнесу: хочуть перезавантажити довіру

В Україні офіційно розпочала роботу Асоціація українських операторів грального бізнесу — незалежна саморегулівна організація, що об'єднала провідних ліцензованих операторів індустрії.

Про це йдеться в повідомленні асоціації.

Зазначається, що асоціація українських операторів грального бізнесу об’єднала значну частину ринку: учасники сплачують разом понад 10 млрд грн податків на рік.

Основною метою створення асоціації є перезавантаження індустрії азартних ігор, формування прозорих та зрозумілих правил функціонування ринку, а також активна протидія нелегальному гральному бізнесу, особливо онлайн-казино походженням з РФ.

Ініціатори створення асоціації хочуть, щоб вся галузь чесно працювала з державою, і переконані, що через спільні зусилля учасників ринку та нових регуляторів (Мінцифри та агенства ПлейСіті) можна поступово відновити втрачену довіру суспільства до галузі, побудувати нове екосередовище бізнесу та покращити правила роботи всієї індустрії.

Президент асоціації - Олександр Когут. За його словами, галузь потребує переосмислення, повного перезавантаження та абсолютно нових підходів у веденні цього бізнесу.

Нагадаємо:

У лютому Кабмін передав функції з формування й реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, лотерейній сфері, що раніше належали до повноважень КРАІЛ, Міністерству цифрової політики.

У березні уряд утворив державне агентство "ПлейСіті", яке буде реалізувати державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері. У квітні його очолив Геннадій Новіков. У червні воно почало роботу.