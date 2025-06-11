"Дія" повідомлятиме про зняття з місця проживання

Портал "Дія" повідомить, якщо вас знімуть з місця проживання.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Раніше вас могли зняти з місця проживання, а ви роками про це не знали. Тепер, якщо власник "випише" вас з квартири чи будинку — "Дія" одразу надішле сповіщення", – йдеться в повідомленні.

Важливо, щоб у Реєстрі територіальної громади були дані про вас та податковий номер. Без нього сповіщення не надійде.

Актуалізувати дані можна через портал "Дія".

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.