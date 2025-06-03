В яких регіонах України найчастіше скаржаться на якість зв'язку та Інтернету: статистика НКЕК
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У травні 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) отримала 433 звернення громадян.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Найбільше питань стосувалися:
- мобільного голосового зв’язку та текстових повідомлень — 242 звернення (55,9%),
- фіксованого голосового зв’язку — 44 (10,2%),
- фіксованого інтернету — 45 (10,4%),
- мобільного інтернету — 20 (4,6%),
- послуг поштового зв’язку — 29 (6,7%).
Зазначається, що найактивніше зверталися мешканці Києва (84 звернення), Львівської (39), Дніпропетровської (38) та Харківської (34) областей.
Зокрема: 52 звернення було вирішено позитивно, 120 — супроводжено наданням роз’яснень і інформації.
Нагадаємо:
Загальні доходи від надання послуг зв’язку, що включають мобільний звʼязок, стаціонарний інтернет та поштові послуги у 2024 році склали 154,4 млрд грн.