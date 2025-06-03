В каких регионах Украины чаще всего жалуются на качество связи и Интернета: статистика НКЕК

В мае 2025 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) получила 433 обращения граждан.

Об этом сообщает пресс-служба компании.