В каких регионах Украины чаще всего жалуются на качество связи и Интернета: статистика НКЕК
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В мае 2025 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК) получила 433 обращения граждан.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Больше всего вопросов касались:
- мобильной голосовой связи и текстовых сообщений - 242 обращения (55,9%),
- фиксированной голосовой связи - 44 (10,2%),
- фиксированного интернета - 45 (10,4%),
- мобильного интернета - 20 (4,6%),
- услуг почтовой связи - 29 (6,7%).
Отмечается, что активнее всего обращались жители Киева (84 обращения), Львовской (39), Днепропетровской (38) и Харьковской (34) областей.
В частности: 52 обращения были решены положительно, 120 - сопровождены предоставлением разъяснений и информации.
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Напомним:
Общие доходы от предоставления услуг связи, включающих мобильную связь, стационарный интернет и почтовые услуги в 2024 году составили 154,4 млрд грн.