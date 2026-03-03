Більшість українців не підтримують блокування Telegram, але є питання до контролю – опитування

Більшість українців виступає проти блокування Telegram в Україні, але підтримує активніший контроль з боку правоохоронних органів.

Про це свідчать результати нового всеукраїнського опитування Соціологічної групи Рейтинг (Rating Group).

Як зазначається, нещодавно в публічному просторі поновилася дискусія щодо блокування (обмеження) роботи месенджера Telegram. Тож наприкінці лютого 2026 Rating Group запитала в українців, що вони думають з цього приводу.

Загалом 67% українців є більш-менш активними користувачами Telegram.Частіше ним користуються молодші респонденти, мешканці Києва й обласних центрів, громадяни з вищим рівнем доходів.

‍Більшість не бачить загрози для себе особисто, але відносно частіше визнають про ризики для національної безпеки.

Абсолютна більшість респондентів (72%) вважає, що Telegram ніяк не впливає на їхню особисту безпеку. Лише 8% вважають, що користування месенджером негативно впливає на особисту безпеку, а 15% - що позитивно.

Щодо впливу на національну безпеку думки респондентів розходяться. Близько третини висловлюють думку, що ніякого впливу нема, а ще чверть вагається з відповіддю.

Водночас кожен 4-й респондент (28%) вважає, що Telegram негативно впливає на національну безпеку.

76% респондентів виступають проти повного блокування Telegram в Україні. Натомість підтримують таку ідею 16%.З іншого боку, більшість опитаних підтримують посилення контролю правоохоронних органів над месенджером, а 41% проти цього.

Читайте також: 16+: як світ захищає дітей від соцмереж і чи підтримає тренд Україна

Опитування проводилося 26–28 лютого 2026 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Було опитано 1 000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент дослідження відсутній український мобільний зв'язок. Вибірка сформована випадковим чином на основі мобільних номерів і зважена відповідно до актуальних даних Державної служби статистики. Похибка не перевищує 3,1% із довірчою ймовірністю 0,9.