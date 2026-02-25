США боротимуться з регуляціями про захист особистих даних по світу – Reuters

США боротимуться з регуляціями про захист особистих даних по світу

Адміністрація президента США Дональда Трампа наказала дипломатам лобіювати проти регуляцій щодо використання особистих даних користувачів в інших країнах, оскільки це може завадити розвитку ШІ.

Про це пише Reuters з посиланням на внутрішню телеграму держдепартамента США.

Деякі держави, зокрема члени ЄС, прагнуть обмежити використання особистих даних користувачів сервісами компаній Кремнієвої долини. Ці ініціативи часто називають суверенітетом або локалізацією даних.

Зокрема Загальний регламент про захист даних (GDPR) ЄС, що 2018 року встановив обмеження на передачу даних європейців за кордон, призвів до низки суворих штрафів для американських технологічних компаній.

У телеграмі державного секретаря США Марко Рубіо, доступ до якої отримало агентство, йдеться, що такі закони можуть порушити глобальні потоки даних, обмежити розвиток ШІ та хмарних послуг.

Також у телеграмі адміністрація президента наполягає на більш рішучій міжнародній політиці щодо даних та протидії надмірно обтяжливим нормам, таким як вимоги щодо локалізації даних.

"Якщо попередня Адміністрація намагалася завоювати європейських клієнтів, то нинішня вимагає від європейців ігнорувати власні правила щодо конфіденційності даних, які можуть заважати американським компаніям", – сказав Берт Хьюберт, голландський експерт з хмарних обчислень і колишній член ради, що регулює діяльність голландських спецслужб.

