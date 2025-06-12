Чат-боти, яким довіряють більше, ніж людям: як змінюється роль ШІ у житті користувачів

Сьогодні ШІ вже не просто інструмент для пошуку інформації, редагування текстів чи написання повідомлень. Користувачі дедалі частіше використовують його не лише для задач, а для спілкування на особисті теми.

Із роллю співрозмовника — того, хто слухає, відповідає й підтримує – ШІ справляється краще, ніж багато хто очікував. За даними Harvard Business Review, 38% користувачів щодня використовують генеративний ШІ для емоційної підтримки. А 12% зізнаються: завдяки спілкуванню з ботами краще зрозуміли себе.

У новому епізоді подкасту "ШІлософія" журналісти Христина Головко та Ігор Пилипів разом з психологом Володимиром Станчишиним та ШІ-моделлю Gemini обговорюють, як ШІ змінює уявлення про стосунки, довіру та емпатію. І чи може цифровий співрозмовник стати повноцінною емоційною опорою.

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