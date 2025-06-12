Чат-боты, которым доверяют больше, чем людям: как меняется роль ИИ в жизни пользователей

Сегодня ИИ уже не просто инструмент для поиска информации, редактирования текстов или написания сообщений. Пользователи все чаще используют его не только для задач, а для общения на личные темы.

С ролью собеседника - того, кто слушает, отвечает и поддерживает - ИИ справляется лучше, чем многие ожидали. По данным Harvard Business Review, 38% пользователей ежедневно используют генеративный ИИ для эмоциональной поддержки. А 12% признаются: благодаря общению с ботами лучше поняли себя.

В новом эпизоде подкаста "ИИлософия" журналисты Кристина Головко и Игорь Пилипив вместе с психологом Владимиром Станчишиным и ИИ-моделью Gemini обсуждают, как ИИ меняет представление об отношениях, доверии и эмпатии. И может ли цифровой собеседник стать полноценной эмоциональной опорой.

Смотрите эпизод: