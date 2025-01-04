АРМА домовилась з Держкосмосом про новітні пошуки награбованого майна

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало угоду з Державним космічним агентством України, що передбачає надання доступу до даних дистанційного зондування землі.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума у Telegram.

"Це дозволить нам бачити високоякісні знімки об'єктів, які перебувають в управлінні АРМА – як актуальні, так і в ретроспективі", – розповіла вона.

За її словами, це також допоможе управителям активів – вони зможуть дистанційно оглядати об'єкти перед участю в конкурсах.

"Ми завжди говорили, що знайдемо злочинні активи будь-де у світі. Тепер це стає реальністю. Завдяки супутниковим технологіям ми зможемо працювати швидше, точніше й ефективніше. Для злочинців більше не залишиться місць, де можна сховати награбоване", - наголосила голова АРМА Олена Дума.

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