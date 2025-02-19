Apple випустить дешевший iPhone, щоб залучити більше користувачів

Компанія Apple представить нову версію iPhone SE, орієнтовану на покупців, які шукають потужний смартфон за доступнішою ціною.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що це буде вже четверте покоління бюджетної моделі SE, яка отримає оновлений дизайн і нові функції, зокрема підтримку штучного інтелекту.

Очікується, що iPhone SE 4 складе конкуренцію популярним Android-смартфонам у середньому ціновому сегменті. Зараз найдешевша модель Apple – iPhone SE 2022 – коштує 429 дол. Нова версія, ймовірно, буде дорожчою.

Зміни в новій моделі включатимуть оновлений процесор, покращену камеру та відмову від фізичної кнопки "Додому". Також iPhone SE 4 отримає Face ID і порт USB-C, що зробить його відповідним до стандартів ЄС.

Apple вже прибрала з продажу старіші моделі SE та iPhone 14 у Європі через невідповідність вимогам щодо зарядних роз'ємів. Випуск нового iPhone SE дозволить компанії повернутися на цей ринок.

За даними Counterpoint Research, частка iPhone SE у загальному доході від продажів смартфонів Apple за вісім років знизилася з 10% до 1%.

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Apple співпрацюватиме з Alibaba для впровадження штучного інтелекту в iPhone на китайському ринку.

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