Apple планує інвестувати 1 мільярд доларів в завод в Індонезії після заборони продажу iPhone

Технологічний гігант Apple планує інвестувати 1 мільярд доларів у виробничий завод в Індонезії, який виробляє компоненти для смартфонів та інших продуктів.

Про це пише Reuters.

Міністр інвестицій Розан Рослані заявив, що деталі запланованих інвестицій все ще узгоджуються, але у відповідь на запитання підтвердив, що йдеться про очікувані інвестиції в розмірі 1 мільярд доларів.

"Ми ще обговоримо з ними деякі питання ... ми сподіваємося, що все буде оголошено наступного тижня після отримання від них письмового зобов'язання", - сказав він.

Наразі Apple не має виробничих потужностей в Індонезії, країні з населенням близько 280 мільйонів осіб, але з 2018 року вона створила академії для розробників додатків.

Індонезія вважає цю стратегію спробою задовольнити вимоги щодо місцевих компонентів для продажу старих моделей iPhone.

Нагадаємо:

Індонезія очікує отримати інвестиційні зобов'язання від Apple Inc на суму 1 мільярд доларів за тиждень, після того, як уряд заборонив продаж iPhone 16 через невідповідність правилам щодо місцевого контенту.

Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.

Пропозиція Apple Inc. інвестувати 100 млн дол в Індонезію не відповідає принципам "справедливості", заявив високопоставлений урядовець.

Влада Індонезії заборонила продаж смартфонів iPhone 16 через те, що місцевий підрозділ Apple не виконав вимоги країни щодо 40% локалізації виробництва смартфонів та планшетів.