Індонезія очікує від Apple інвестиційних зобов'язань на один мільярд доларів за тиждень

Індонезія очікує отримати інвестиційні зобов'язання від Apple Inc на суму 1 мільярд доларів за тиждень, після того, як уряд заборонив продаж iPhone 16 через невідповідність правилам щодо місцевого контенту.

Про це пише Reuters.

Міністр інвестицій Розан Рослані заявила на слуханнях законодавцям, що Індонезія очікує на збільшення інвестицій, якщо Apple вирішить зробити країну частиною свого ланцюжка поставок.

«Той, хто отримає вигоду від продажів, повинен інвестувати сюди, створювати тут робочі місця. Важливо те, як глобальний ланцюжок створення вартості рухається сюди, тому що як тільки це відбувається, постачальники слідують за ним», - сказав Росан, додавши, що інвестиційні зобов'язання є частиною першого етапу.

Apple не має виробничих потужностей в Індонезії, країні з населенням близько 280 мільйонів осіб, але з 2018 року створила академії для розробників додатків. В Індонезії вважають таку стратегію спробою виконати вимогу щодо місцевих компонентів для продажу старих моделей iPhone.

Нагадаємо:

Apple запропонувала витратити 100 млн дол на виробничі потужності в Індонезії після того, як уряд цієї південно-східної азійської країни заборонив продавати свої останні iPhone.

Пропозиція Apple Inc. інвестувати 100 млн дол в Індонезію не відповідає принципам "справедливості", заявив високопоставлений урядовець.

Влада Індонезії заборонила продаж смартфонів iPhone 16 через те, що місцевий підрозділ Apple не виконав вимоги країни щодо 40% локалізації виробництва смартфонів та планшетів.