Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в завод в Индонезии после запрета продажи iPhone

Технологический гигант Apple планирует инвестировать 1 миллиард долларов в производственный завод в Индонезии, который производит компоненты для смартфонов и других продуктов.

Об этом пишет Reuters.

Министр инвестиций Розан Рослани заявил, что детали запланированных инвестиций все еще согласовываются, но в ответ на вопрос подтвердил, что речь идет об ожидаемых инвестициях в размере 1 миллиард долларов.

"Мы еще обсудим с ними некоторые вопросы ... мы надеемся, что все будет объявлено на следующей неделе после получения от них письменного обязательства", - сказал он.

В настоящее время Apple не имеет производственных мощностей в Индонезии, стране с населением около 280 миллионов человек, но с 2018 года она создала академии для разработчиков приложений.

Индонезия считает эту стратегию попыткой удовлетворить требования относительно местных компонентов для продажи старых моделей iPhone.

Напомним:

Индонезия ожидает получить инвестиционные обязательства от Apple Inc на сумму 1 миллиард долларов за неделю, после того, как правительство запретило продажу iPhone 16 из-за несоответствия правилам в отношении местного контента.

Apple предложила потратить 100 млн долл. на производственные мощности в Индонезии после того, как правительство этой юго-восточной азиатской страны запретило продавать свои последние iPhone.

Предложение Apple Inc. инвестировать 100 млн долл. в Индонезию не соответствует принципам "справедливости", заявил высокопоставленный чиновник.

Власти Индонезии запретили продажу смартфонов iPhone 16 из-за того, что местное подразделение Apple не выполнило требования страны по 40% локализации производства смартфонов и планшетов.