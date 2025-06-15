Amazon планирует инвестировать 13 миллиардов долларов в центры обработки данных в Австралии

В течение 2025-2029 годов американская компания Amazon планирует инвестирует 20 миллиардов австралийских долларов (почти 13 млрд долл. США) в расширение, эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры своих центров обработки данных в Австралии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Amazon.

Это решение должно помочь укрепить возможности страны в области искусственного интеллекта.

"Эта инвестиция является крупнейшим глобальным технологическим обязательством Amazon в Австралии, финансирование направлено на новые серверные мощности и поддержку генеративных рабочих нагрузок искусственного интеллекта", - пишет агентство.

Кроме этого, Amazon также инвестирует в три новые солнечные электростанции в Виктории и Квинсленде (Австралия) для поддержки расширенной инфраструктуры, пишет Bloomberg.

Напомним:

Компания Amazon заявила, что планирует вложить не менее 20 миллиардов долларов в штат Пенсильвания для развития инфраструктуры дата-центров, что дополняет миллиардные инвестиции, которые техногигант уже направляет на развитие искусственного интеллекта.