Акції золотодобувних компаній стрибнули разом із золотом

Акції золотодобувних компаній стрибнули вгору в понеділок, оскільки ціни на золото підскочили до рекордного рівня в 5100 доларів за унцію, продовжуючи історичне зростання, спричинене попитом на безпечні активи.

Про це повідомляє Reuters.

У 2025 році золото подорожчало приблизно на 64%, що є найрізкішим річним зростанням з 1979 року, спричиненим пом'якшенням монетарної політики США, активними покупками центрального банку та притоком інвесторів в ETF як хеджування від глобальних політичних ризиків та макроекономічної невизначеності.

"Зараз ми прогнозуємо, що до кінця року ціна на золото досягне 6000 доларів за унцію, але це, ймовірно, консервативна оцінка, і ціна може зрости ще вище", — заявили аналітики Societe Generale.

Ціни на золото в злитках встановили рекордні максимуми протягом останнього тижня і вже зросли більш ніж на 18% цього року.

Акції провідних гірничодобувних компаній Newmont подорожчали на 3%, а Barrick Mining – на 2,3%.

Канадські гірничодобувні компанії Agnico Eagle Mines зросли на 2,6%, а Kinross Gold – майже на 4%.

Слідуючи за зростанням цін на золото, ціни на срібло в п'ятницю піднялися до нового максимуму вище 100 доларів за унцію, продовживши рекордне зростання на 147% минулого року.

Нагадаємо:

Ціна золота вперше перевищила $5 000, оскільки інвестори масово переходять у "тиху гавань" на тлі зростання геополітичної напруги та посилення занепокоєння щодо бюджетних видатків у розвинених економіках.