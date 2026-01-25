Росія в 2025 році збільшила фізичні поставки золота до Китаю в дев'ять разів — до 25,3 тонни, тобто на 800%.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости" з посиланням на дані китайської митниці.

У грошовому вимірі зростання збільшилося в 14,6 разів — до $3,29 млрд,

І в грошах, і в тоннах значення виявилися рекордними за весь час торгівлі між РФ і КНР. У грудні 2025 року російський експорт до Китаю становив $1,35 млрд, або 10 тонн, що також є історичним максимумом.

При цьому торік за обсягом поставок золота до КНР Росія посіла сьоме місце серед експортерів цього металу.

На першій позиції знаходиться Швейцарія, яка продала Китаю золота на $25,73 млрд, слідом йдуть Канада ($11,06 млрд), ПАР ($9,42 млрд), Австралія ($8,77 млрд) і Киргизія ($4,95 млрд). У 2024 році РФ посідала 11-те місце серед постачальників.

Нагадаємо:

Центральний банк РФ вперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.

Китай цього року насправді міг купити в 10 разів більше золота, ніж повідомлялося офіційно.