Золото вперше піднялося вище $5 тисяч

Ціна золота вперше перевищила $5 000, оскільки інвестори масово переходять у "тиху гавань" на тлі зростання геополітичної напруги та посилення занепокоєння щодо бюджетних видатків у розвинених економіках.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

У понеділок золото дорожчало на 2,1% — до $5 093 за тройську унцію, продовживши ралі, яке підняло ціну більш ніж на 17% від початку року, адже інвестори шукають безпеку в дорогоцінних металах. Минулого тижня золото показало найкращий тижневий результат із часів фінансової кризи 2008 року.

Історичне зростання ринку зливків за останні два роки підживлювалося сплеском інтересу інвесторів і попитом з боку центральних банків, які шукають активи поза доларом.

"Це можливість для інвесторів диверсифікувати експозицію до невизначеності монетарної та фіскальної політики", — сказала Саманта Дарт, співкерівниця глобальних досліджень товарних ринків у Goldman Sachs.

Швидкість ралі золота здивувала навіть найоптимістичніші очікування.

"Щоразу, коли хтось робить прогноз по золоту, який здається агресивним, він реалізується за лічені тижні", — сказав Тай Хуей, головний стратег JPMorgan Asset Management по Азійсько-Тихоокеанському регіону. "Політичне середовище й надалі вказує на невизначеність нового світового порядку".

Срібло та платина зросли відповідно на 3,7% і 2%, оновивши рекордні максимуми, тоді як долар ослаб на 0,5% до кошика ключових торговельних партнерів, зокрема фунта й євро.

Аналітики зазначили, що минулого тижня зростання дохідностей японських облігацій на тлі тривоги щодо амбітних планів видатків країни додало тиску в бік підвищення цін на зливки.

"Це пов'язано з тим, що відбувається на ринку японських облігацій, адже золото сприймається як "тиха гавань"", — сказала Дарт.

Додатковий імпульс попиту дала і слабша американська валюта.

"Сировинні товари та дорогоцінні метали часто зміцнюються, коли долар слабшає", — сказав Прашант Бхаяні, інвестиційний директор з Азії у BNP Paribas Wealth Management.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни золота на кінець 2026 року до $5400 за унцію з $4900 за унцію раніше, зазначивши, що приватний сектор і центробанки країн, що розвиваються, диверсифікують резерви на користь золота.