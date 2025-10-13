Золото і срібло б'ють рекорд на тлі ескалації торговельних суперечок США і Китаю

Золото вперше підскочило до 4 тисяч доларів за унцію

У понеділок золото різко зросло до рекордного рівня на тлі попиту на "тиху гавань" через відновлення торгового напруження між США і Китаєм та очікування зниження ставок ФРС. Срібло теж стрибнуло до історичного максимуму.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спот-золото піднялося на 1,5% - до абсолютного рекорду $4 078,05 за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 2,3% - до $4 093,50.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на товари з Китаю та оголосив про нові експортні обмеження на критичне ПЗ до 1 листопада у відповідь на обмеження Китаєм рідкісноземель і обладнання. Пекін у неділю назвав свої кроки обґрунтованими, утім утримався від додаткових мит на американські товари.

"Цікаво, що події на Близькому Сході останнім часом були менш важливим драйвером для золота, але зараз ризики повернулися через загострення торгівлі між США та Китаєм", - зазначив аналітик Capital.com Кайл Родда.

Спот-срібло підскочило на 2,7% - до рекордних $51,70 за унцію. На нього впливають ті самі фактори, а також дефіцит "живого" спотового металу.

Goldman Sachs у неділю заявив, що в середньостроковій перспективі ціни на срібло зростатимуть завдяки припливу приватних інвестицій, але попередив про вищу короткострокову волатильність і ризики зниження порівняно із золотом.

Безприбутковий метал від початку року подорожчав на 53% - через геополітичні ризики, активні закупівлі центробанками, приплив у ETF, очікування зниження ставок ФРС та економічну невизначеність, пов'язану з тарифами.

Читайте також: Китай скуповує золото і нафту.Готується до війни?

Нагадаємо:

Ф'ючерси на золото 8 жовтня злетіли вище 4 тисяч доларів за тройську унцію вперше в історії, оскільки багато інвесторів шукають безпечне місце для своїх грошей під час триваючого закриття уряду США.