Зеленский: Украина готова поставлять газ и нефть в Словакию, если они не из России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поставлять газ и нефть в Словакию, если они не российские.

Об этом президент Украины сообщил во время брифинга после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на Закарпатье, передает Укринформ.

"Мы с премьер-министром Словацкой республики господином Фицо говорили об энергетике. Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию - если это не российский газ и не российская нефть. Потому что у нас война. На этом точка", - заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина отвечает на российские удары по энергоэнергообъектам.

"И будет отвечать. Но мы хотим, чтобы эта война закончилась", - сказал Зеленский.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что у российской нефти нет будущего.

Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время осуществила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан даже решил написать письмо Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что злой.

А 4 сентября американский президент Дональд Трамп заявил европейским лидерам, что Европа должна прекратить закупку российской нефти, которая, по его словам, помогает Москве финансировать войну против Украины.