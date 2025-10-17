Зеленський проситиме у США газ та ракети в обмін на доступ до ГТС та виробництво дронів – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 17 жовтня планує обговорити з ним допомогу Україні щодо протиповітряної оборони, далекобійної зброї та термінову енергетичну допомогу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Своєю чергою українська сторона запропонує США технологічне партнерство у сфері безпілотників - включно з виробництвом українських дронів у США або Європі з подальшим експортом для потреб американських військових.

"Ми розпочали переговори щодо унікальної угоди про обмін технологіями, яка надасть США доступ до передових українських технологій безпілотників", – заявила посол України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, це партнерство є не лише стратегічною перевагою для України, але й реальним внеском у безпеку США та їхніх союзників у світі.

Джерела Bloomberg повідомили, що офіційні особи США та України також обговорювали можливість експорту скрапленого природного газу США для задоволення енергетичних потреб України після російських ударів.

Крім того, українська сторона запропонує США можливість використовувати українську ГТС для експорту енергоносіїв до Словаччини та Угорщини. Це дві країни, які до цього часу залежать від російського імпорту.

Нагадаємо:

17 жовтня, запланована зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Однією з ключових тем на ній буде питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk.