Зеленський привітав санкції ООН проти Ірану і закликав застосувати подібні до Росії через загрозу на ЗАЕС

Зеленський привітав рішення Ради Безпеки ООН про відновлення санкцій проти Ірану та наголосив на необхідності аналогічних кроків щодо Росії

Українська правда

Президент Володимир Зеленський привітав рішення Ради Безпеки ООН про відновлення санкцій проти Ірану та наголосив на необхідності аналогічних кроків щодо Росії.

Джерело: пост Зеленського у соцмережах

Деталі: Глава держави нагадав, що Тегеран роками ігнорував вимоги МАГАТЕ та міжнародної спільноти, підриваючи ядерний порядок. На його думку, будь-яка держава, яка загрожує міжнародному миру та безпеці, має негайно отримувати жорсткі санкції.

Зеленський зазначив, що Росія "в унісон з Іраном" захопила українську атомну станцію з її ядерними матеріалами та фактично перетворила Запорізьку АЕС на глобальну ядерну загрозу.

Пряма мова: "Безрозсудні режими, які ігнорують базові норми міжнародного права та переслідують амбіції, що ставлять під загрозу ядерну безпеку, мають отримати об'єднану й сильну міжнародну відповідь".

Деталі: Президент додав, що міжнародний тиск на Росію та санкції проти її ядерного сектору є необхідними для зміцнення світового ядерного порядку.

Передісторія: