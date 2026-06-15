Стармер оголосив про заборону соціальних мереж для дітей віком до 16 років у Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 16 років та введе обмеження щодо ігрових платформ і сервісів прямих трансляцій у рамках боротьби з гігантами технологічного сектору.

Про це повідомляє Reuters.

​​Ці радикальні зміни "повернуть дітям їхнє дитинство", – сказав Стармер, окресливши заходи проти таких платформ, як Snapchat, TikTok та Instagram, а також ігрових сайтів, що дозволяють незнайомцям спілкуватися з дітьми.

"Для мене очевидно, що повна заборона – це правильний вибір", — заявив премʼєр Британії на прес-конференції.

​​Велика Британія використовуватиме модель, схожу на австралійську, яка ввела заборону в грудні минулого року, повідомило уряд.

Вона поширюватиметься на платформи, до яких також входять YouTube, Facebook та X, але месенджери, такі як WhatsApp та Signal, не будуть включені до заборони.

Велика Британія також запровадить "найсучасніші у світі обмеження" щодо шкідливих функцій, таких як прямі трансляції та спілкування дітей віком до 16 років із незнайомцями.

До кінця року у Британії мають бути ухвалені відповідні нормативні акти. Заборона вступить у силу приблизно наступної весни.

Нагадаємо:

Європейський Союз готує нові правила для захисту дітей від дизайну соцмереж, що викликає залежність, зокрема на TikTok, платформах Meta та X.