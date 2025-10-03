У Москві затримали "тіньового" мільярдера Сулейманова

У Москві за підозрою у вбивстві затримали мільярдера Ібрагіма Сулейманова.

Про це пише видання "Медуза" з посиланням на російське агентство ТАСС та на близькі до російських силовиків телеграм-канали.

Сулейманова підозрюють у вбивстві, скоєному 2004 року. Йдеться про вбивство колишнього голови Федеральної служби фінансового оздоровлення та банкрутства Георгія Таля.

Сулейманова також перевіряють на причетність до вбивства голови профспілкового комітету авіакомпанії "Внуковские авиалинии" Геннадія Борисова, скоєного 1999 року.

Російська газета "Комерсант" називає Сулейманова "тіньовим" мільярдером.

Ібрагім Сулейманов і його брат Расул 2024 року були бенефеціарами великої IT-компанії "Сирена-тревел", яка є найбільшим постачальником IT-рішень для авіагалузі. У його ключовому портфелі - система Leonardo, яка забезпечує управління розкладом перельотів, продажами авіаквитків. Через сервіси "Сирена-тревел" продається 80% авіаквитків у Росії.

Сулейманов був партнером мільярдера і члена Ради Федерації Сулеймана Керімова в "Росавіаконсорціумі" - акціонера "Внуковских авиалиний" і Транспортно-клірингової палати, а ще - заступником голови Російської футбольної прем'єр-ліги.

У 2007 році Сулейманова засудили майже до 11 років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей. Також Сулейманов - зять Платона Лебедєва, колишнього керівника "Менатепа" і бізнес-партнера Михайла Ходорковського.