Британці запровадили обмеження для "вбивці трафіку" AI Overviews

Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії зобов'язало Google запровадити механізми, які дадуть змогу видавцям контролювати використання їхнього контенту в сервісі AI Overviews.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Google визнали компанією зі стратегічним ринковим статусом у сегменті пошукових сервісів, що дозволяє накладати на неї спеціальні зобов'язання.

У британському уряді зазначають, що нові правила мають зміцнити позиції медіа та інших правовласників під час переговорів із Google щодо винагороди за використання їхніх матеріалів.

Компанію зобов'язали забезпечити чітке посилання на джерела в AI Overviews, щоб користувачі могли бачити, звідки походить інформація.

Крім того, видавці отримають можливість забороняти використання своїх матеріалів для навчання моделей штучного інтелекту Google.

Нагадаємо:

На Google подали антимонопольну скаргу в Європейську комісію через функцію AI Overviews — штучно згенеровані огляди, що з'являються над звичайними посиланнями в результатах пошуку.

Google програв справу за звинуваченнями у зборі даних Android-користувачів без їхньої згоди. У компанії вже заявили, що оскаржуватимуть вердикт.