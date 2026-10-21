ЄС закликає партнерів покрити дефіцит у €70 мільярдів для України у 2027 році – Politico

Українська правда

Європейський Союз готується переконувати Канаду та Велику Британію суттєво збільшити допомогу Україні, щоб покрити дефіцит фінансування у розмірі 70 мільярдів євро, з яким Київ зіткнеться у 2027 році.

Джерело: Politico з посиланням на п'ятьох посадовців ЄС, Єврокомісії та дипломатів

Деталі: За даними видання, головними майданчиками для переговорів стануть саміт ЄС–Канада 29-30 жовтня та зустріч на найвищому рівні між ЄС і Великою Британією 20 листопада. Посли країн ЄС мають обговорити підготовку до цих подій та питання фінансування України у четвер, 22 жовтня.

Раніше Євросоюз виділив Києву кредит у 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки, що має покрити близько двох третин потреб України. Брюссель очікував, що інші країни – серед яких Канада, Японія, Південна Корея, Австралія та Норвегія – нададуть ще 45 мільярдів євро. Проте ці кошти надходять повільно, а розрахункові витрати України зростають через посилення російських ударів

Європейські посадовці наголошують, що заклики не є критикою на адресу Лондона чи Оттави, оскільки обидві держави послідовно підтримують Україну. Причина полягає винятково у зростанні фінансових потреб Києва, через що це питання стало "головною темою обговорення на кожній без винятку зустрічі" з країнами-партнерами, зазначив представник Єврокомісії.

"Нам терміново потрібно, щоб інші партнери активізувалися", – наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 16 жовтня.

Брюссель уже порушував питання щодо фінансових потреб України на 2027 рік на засіданнях Міжнародного валютного фонду, G7 та G20, а також на зустрічах з країнами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

"Під час моїх зустрічей у Бангкоку необхідність забезпечення фінансової підтримки України у 2027 році була однією з головних тем", – сказав виданню Politico єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, маючи на увазі нещодавні зустрічі МВФ та Групи Світового банку. За його словами, він закликав до "широкого розподілу тягаря та наголосив на важливості того, щоб кожен з міжнародних партнерів робив свій внесок, поки Україна продовжує боротьбу з російською агресією".

Наразі Велика Британія спрямувала на підтримку України 25 мільярдів фунтів стерлінгів. Речниця Апарату Таємної ради Канади Кетрін Серйо повідомила, що Оттава вже виділила майже 26 мільярдів канадських доларів на всебічну допомогу Києву.

"Канада продовжує підтримувати Україну та залишається на зв'язку з міжнародними партнерами щодо українських потреб", – наголосила Серйо.

Водночас сам Євросоюз разом із країнами-членами з початку повномасштабного вторгнення надав понад 231 мільярд євро підтримки, включно з військовою допомогою, бюджетною підтримкою та гарантіями, допомогою українцям, які знайшли прихисток у Європі, а також доходами від заморожених російських активів, – суму, яку один високопоставлений дипломат ЄС назвав такою, що вже "перевищує всі очікування".

Брюссель готується до переговорів щодо поглиблення оборонних і торговельних зв'язків з обома державами. Зокрема, Канада братиме участь у європейській програмі спільних оборонних закупівель SAFE, що дасть канадському бізнесу доступ до контрактів ЄС.

Попри те, що підтримка України впливатиме на атмосферу цих переговорів, посадовці запевняють, що Євросоюз "не діятиме у стилі Трампа" і не пов'язуватиме торговельні преференції напряму з розміром фінансових внесків.

Крім цього, ЄС намагається домогтися збільшення фінансування від Японії, яка, на думку європейських чиновників, відстає у виділенні коштів на 2026 рік. У Токіо зазначають, що вже надали понад 20 мільярдів доларів допомоги, але готові до діалогу в разі прямих запитів від України. Натомість Австралія, яка нещодавно оголосила про нові пакети підтримки під час Генасамблеї ООН, офіційних звернень щодо 2027 року ще не отримувала.