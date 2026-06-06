ЄС обіцяє ввести обмеження на шенгенські візи для росіян

Європейська комісія в п'ятницю 5 червня пообіцяла посилити вимоги до видачі віз громадянам Росії на тлі політичного резонансу проти Франції, Італії та Іспанії, які продовжують щороку приймати сотні тисяч російських туристів.

Про це повідомляє EuroNews.

Пропозиція, яка з'явиться у 2027 році і тому не вплине на майбутній літній сезон, матиме обмежений характер, оскільки видача віз залишається у компетенції окремих держав-членів, а Брюссель здійснює лише наднаціональний нагляд.

"Ми запропонуємо запровадити цільові обмежувальні візові заходи для подальшого усунення ризиків для безпеки, що випливають із ворожих дій третіх країн", – заявив у п'ятницю в другій половині дня Маркус Ламмерт, речник Комісії з питань міграції.

Комісія відмовилася надати додаткові деталі.

Ці коментарі пролунали у відповідь на лист із рішучими формулюваннями, надісланий на початку цього тижня до Комісії коаліцією з 11 європейських країн: Чехії, Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції.

Ісландія та Норвегія не входять до ЄС, але належать до Шенгенської зони без паспортного контролю.

Нагадаємо:

Міністр з питань міграції Швеції, Йохан Форселл, у четвер закликав Європейську комісію посилити правила щодо видачі туристичних віз росіянам.