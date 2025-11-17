Позитивні прогнози: ЄС оновив очікування зростання

Європейська комісія підвищила свій економічний прогноз для єврозони на 2025 рік, але проблеми з фінансуванням України залишаються.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виконавчий орган ЄС підвищив свій прогноз зростання на цей рік, передбачаючи, що виробництво в блоці зросте на 1,4% і на таку ж величину в 2026 році.

Цей прогноз відображає оптимізм щодо того, що блок краще, ніж очікувалося, переніс тарифну бурю, спричинену президентом США Дональдом Трампом цього року.

Хоча відкрита економіка Європи вразлива до торговельних воєн, ЄС має конкурентну перевагу над іншими країнами, такими як Китай та Індія, які стикаються з вищими тарифами, заявив комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Країни Європи все ще намагаються змиритися з обсягом витрат, необхідних для нарощування військового потенціалу, після того як на початку цього року члени НАТО домовилися витрачати 5% ВВП на оборону. З 27 членів ЄС 23 є членами НАТО.

Масштаб цього виклику в умовах продовження війни в Україні був розкритий у "документі про варіанти", надісланому головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн країнам ЄС, в якому викладено варіанти, якщо вони не підтримають план використання заморожених активів Росії для надання Україні репараційного кредиту.

Варіанти, запропоновані фон дер Ляєн, є жорсткими – виділити 90 млрд євро грантів для України на 2026-2027 роки або взяти на себе спільний борг ЄС для видачі позики.

Пропозиція щодо гранту означатиме удар по ВВП країн-членів у розмірі від 0,16% до 0,27%, тоді як будь-який кредит ЄС вимагатиме від країн блоку "надання юридично зобов'язуючих, безумовних, непідлягаючих скасуванню та доступних на вимогу гарантій".

